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Состояние четырех основателей IT-гигантов сократилось почти на $9 млрд за неделю

Состояние четырех основателей IT-гигантов сократилось почти на $9 млрд за неделю

Суммарный капитал четырех основателей крупнейших IT-компаний – Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, Сергея Брина и Ларри Пейджа – сократился на $8,5 млрд за неделю, подсчитал Forbes. Причиной стало падение акций техногигантов, которые составляют основу капитала этих миллиардеров: Amazon, Facebook и Google.

Состояние гендиректора Amazon и богатейшего бизнесмена мира по версии Forbes Джеффа Безоса уменьшилось на $2,4 млрд – до $182,2 млрд.

Капитал главы Facebook Марка Цукерберга по итогам недели уменьшился на $2,2 млрд (до $100,5 млрд).

Состояние соучредителей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина упало на $2 млрд и $1,9 млрд – до $78,2 млрд и $76 млрд соответственно.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США заявила 9 декабря, что подала в суд на Facebook за «незаконную монополизацию». Регулятор считает, что соцсеть годами поддерживает свое лидерство, подавляя конкуренцию. Подтверждением этого комиссия считает приобретение Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014-м.

FTC добивается через суд продажи части активов, включая WhatsApp и Instagram.

Facebook назвал это «переворачиванием истории» и атакой на сервисы, купленные с согласия антимонопольных регуляторов.

В тот же день отдельный иск к соцсети подала генпрокурор Нью-Йорка вместе с 47 другими прокурорами – тоже против «незаконной монополии» Facebook.

Однако на этой неделе гендиректор Tesla Илон Маск впервые обогнал самого богатого европейца Бернара Арно и выбрался на вторую строчку списка самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes. На этом уровне Маск, впрочем, продержался всего день. После того, как JPMorgan назвал акции Tesla слишком переоцененными, они подешевели на 7%, а состояние Маска уменьшилось на $9 млрд.

По материалам Mind
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