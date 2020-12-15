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Как авто-фантомы будут ловить нарушителей скорости

Как авто-фантомы будут ловить нарушителей скорости

Государственное агентство инфраструктурных проектов накануне закупило четыре автомобиля с комплексами фиксации нарушений в попутном и встречном направлениях “Фантом”.

Как отмечается в системе электронных закупок Рrozorro, четыре автомобиля в сумме стоили 3,95 млн грн. Поставить технику планируют до 20 декабря.

В общем, в течение следующих трех лет планируется закупить 300 патрульных автомобилей “Фантом”, сообщили ЭП в патрульной полиции. По 100 автомобилей ежегодно. Их будут использовать во всех городах, где есть патрульная полиция.

Главным отличием системы от всех других устройств, которые использовала полиция до сих пор, является то, что она будет фиксировать нарушения прямо во время движения. К тому же без предупреждения.

Кроме фиксации нарушения скорости движения автомобилей, движущихся в попутном или встречном направлении, комплексы смогут в автоматическом режиме осуществлять проверку автомобилей в розыскных реестрах.

Система сможет проверять номерные знаки на предмет двойников и тех, которые, по данным Единого государственного реестра МВД, уничтожены, выявлять автомобили, находящиеся в розыске как полиции, так и государственной исполнительной службы.

В тестовом режиме на стационарном полицейском посту такую систему, под названием “Гарпун”, запустили в июле 2020 года в Днепропетровской области.

По словам главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилла Хомякова, первые полицейские автомобили-фантомы, которые будут тайно контролировать скорость движения, будут созданы на базе Skoda Kodiaq. Какими будут следующие партии, пока не известно.

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По материалам Економічна Правда
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