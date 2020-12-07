Всемирный банк согласовал ковидный кредит для Украины на $300 млн

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 11 декабря принял решение о предоставлении Украине займа в размере $300 млн для дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19.

Это второе дополнительное финансирование к проекту «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

Оно укрепит предоставление социальной помощи малообеспеченным семьям через соответствующую государственную программу социальной помощи с целью недопущения попадания 1 млн граждан Украины за черту бедности в результате пандемии COVID-19.

Решение о первом дополнительном финансировании вышеупомянутого проекта в размере $150 млн было принято 30 апреля 2020 года.

По прогнозам Всемирного банка, из-за последствий пандемии уровень бедности в Украине может вырасти на 4 процентных пункта, достигнув к концу 2020 года около 23%.

«Выделенные средства помогут Украине профинансировать неотложные меры в сфере социальной защиты по преодолению последствий пандемии COVID-19, которые предусматривают экстренные денежные выплаты тем гражданам и домохозяйствам, которые потеряли работу или источники дохода в результате пандемии. Выплаты семьям с низким уровнем дохода будут производиться по действующей программе государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», – отметили во Всемирном банке.

Заем поддержит укрепление системы социальной защиты в Украине в последующие годы. По оценкам Всемирного банка, 60% граждан Украины, находящихся на грани бедности из-за экономических последствий вспышки COVID-19, на данный момент не являются получателями социальной помощи ни по одной из существующих программам социальной защиты.

Проект «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», внедрение которого идет в Украине ($750 млн, включая два дополнительных финансирования), поддерживает реализацию реформ, направленных на снижение уровня бедности, способствует осуществлению государственной политики, призванной защитить нуждающихся граждан, и внедрению программ планомерного вывода семей из состояния бедности.

Второе дополнительное финансирование поддержит введение системы назначения социальной помощи в режиме онлайн и расширение системы выплат социальных пособий и пенсий путем прямых денежных переводов через банковские счета. Финансирование за счет займа обновленной системы проведения выплат значительно укрепит способность системы социальной защиты Украины реагировать на возможные будущие вызовы, в частности экономические кризисы и стихийные бедствия.

Группа Всемирного Банка в течение 15-месячного периода, который завершится в июне 2021 года, предоставит до $160 млрд финансовой поддержки более 100 странам для защиты бедных слоев населения, поддержки бизнеса и стимулирования восстановления экономики. Эта сумма включает в себя $50 млрд новых средств МАР в форме грантов или кредитов на льготных условиях и $12 млрд для развивающихся стран, на финансирование закупки и распределения вакцин от COVID-19.