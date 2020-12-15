Четверть товаров на украинском рынке являются "серым импортом" - исследование

Четверть всех товаров на рынке Украины завезли по заниженной стоимости с целью уплаты меньших налогов – доля остается неизменной с 2018 года.

Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций.

В апреле-июне 2020 года Институтом было опрошено более 1000 украинских экспортеров и импортеров.

Среди опрошенных лишь 20% респондентов считают коррупцию и взяточничество проблемой в работе таможни. Среди проблем, названных предприятиями, коррупция занимает четвертое место. В исследовании также отмечают, что таможни с большим уровнем коррупции были оценены респондентами как менее эффективные.

В первой тройке проблем – несовершенное таможенное законодательство, завышение таможенной стоимости и недостаточная прозрачность и открытость.

44% экспортеров и импортеров назвали наличие “друзей” во власти важным фактором для успеха бизнеса. С 2018 года эта доля выросла на 4,7%. Для импортеров “дружба” – скорее о защите бизнеса, для экспортеров – о его упрощении.

С 2018 года не изменилась доля “серого импорта” в Украине и составляет четверть продукции.

Большинство респондентов поддержали криминализацию контрабанды – 79%. Из них 53% – за уголовную ответственность без заключения, а 26% – с лишением свободы.

Менеджер сектора по управлению госфинансами в Представительстве ЕС в Украине Екатерина Яковлева отметила, что Украина – единственная европейская страна, где контрабанда товаров не является уголовным правонарушением, что влечет за собой значительные потери поступлений в бюджет.