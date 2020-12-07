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Миру предсказали глобальный рост цен после пандемии коронавируса

Миру предсказали глобальный рост цен после пандемии коронавируса

Эксперты считают, что мир после пандемии коронавируса может перейти в эпоху резкой инфляции.

На карантине люди не тратили свои деньги, а после вакцинации – могут продолжить покупки. Это опережает способность фирм восстанавливать мощности, что может спровоцировать рост цен. Об этом сообщает The Economist.

Дополнительный аргумент о вероятности инфляции – устойчивое ценовое давление. На Западе и в Азии общество стареет, провоцируя дефицит рабочей силы. В результате политики предпочтут большие бюджетные дефициты.

По словам экспертов, если бы центральным банкам пришлось повышать процентные ставки, чтобы остановить рост потребительских цен, рынки бы упали.

Страны должны уберечь себя от этого риска путем реорганизации собственных обязательств, а правительства должны финансировать фискальные стимулы.

По материалам ТСН
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