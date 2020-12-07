Украина в этом году заключила крупнейшее концессионное соглашение в истории - Шмыгаль

В 2020 году Украина заключила два концессионных соглашения на сумму более 130 млн долларов, одно из них стало крупнейшим в Украине за всю историю.
Об этом во время пресс-конференции “Украина: инвестиционная отрасль во времена перемен” сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
“Внедренные в 2020 году инициативы правительства по реализации инвестиционного потенциала Украины уже дают свои плоды, в 2020 году были заключены два концессионных соглашения на общую сумму более 130 млн долларов, одно из них стало крупнейшим в истории Украины”, – отметил он.
По его словам, в течение 2021-2022 годов планируется заключение концессионных соглашений в отношении морских портов, дорог, аэропортов, железных дорог и других объектов инфраструктуры.
“Кроме того, за 9 месяцев 2020 года в рамках программы приватизации и Фонда государственного имущества было продано свыше 300 объектов государственной собственности на общую сумму около 2 млрд гривен, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления от приватизации выросли почти в 5 раз. А в следующем году мы планируем рост к этому году в 6 раз”, – добавил Шмыгаль.
Напомним, в этом году Украина впервые успешно передала в концессию порты “Херсон” и “Ольвия”. “Ольвия”, в частности, передана катарской компании, которая взяла на себя обязательства инвестировать в порт 3,4 млрд грн и еще 80 млн грн – в инфраструктуру Николаева. В то же время, платеж государству составит 80 млн грн с учетом индексации и 0,75% от чистого дохода концессионера, что в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Латвию переехали 15 белорусских IT-компанийВчера, 19:27 - 901 16
Продажи электромобилей в Украине упалиВчера, 20:02 - 534 5
Киевляне могут покупать газ у Yasno: как сменить поставщикаВчера, 19:00 - 3716 5
В Минэкономики рассказали, как ФЛП получить "карантинные" 8 тысяч гривен8 ч. назад - 1052 4
Украина за год нарастила денежную массу почти на четверть8 ч. назад - 380 3
НБУ назвал самые прибыльные и самые убыточные банки9 ч. назад - 5713
Киевляне могут покупать газ у Yasno: как сменить поставщикаВчера, 19:00 - 3716 5
Когда банки могут блокировать операции клиентов11 ч. назад - 2504 2
В Минэкономики рассказали, как ФЛП получить "карантинные" 8 тысяч гривен8 ч. назад - 1052 4
Курс наличного доллара6 ч. назад - 948
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 608 1
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 832
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1197
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2997 8
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3692 7