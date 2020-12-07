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Украина в этом году заключила крупнейшее концессионное соглашение в истории - Шмыгаль

Украина в этом году заключила крупнейшее концессионное соглашение в истории - Шмыгаль

В 2020 году Украина заключила два концессионных соглашения на сумму более 130 млн долларов, одно из них стало крупнейшим в Украине за всю историю.

Об этом во время пресс-конференции “Украина: инвестиционная отрасль во времена перемен” сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Внедренные в 2020 году инициативы правительства по реализации инвестиционного потенциала Украины уже дают свои плоды, в 2020 году были заключены два концессионных соглашения на общую сумму более 130 млн долларов, одно из них стало крупнейшим в истории Украины”, – отметил он.

По его словам, в течение 2021-2022 годов планируется заключение концессионных соглашений в отношении морских портов, дорог, аэропортов, железных дорог и других объектов инфраструктуры.

“Кроме того, за 9 месяцев 2020 года в рамках программы приватизации и Фонда государственного имущества было продано свыше 300 объектов государственной собственности на общую сумму около 2 млрд гривен, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления от приватизации выросли почти в 5 раз. А в следующем году мы планируем рост к этому году в 6 раз”, – добавил Шмыгаль.

Напомним, в этом году Украина впервые успешно передала в концессию порты “Херсон” и “Ольвия”. “Ольвия”, в частности, передана катарской компании, которая взяла на себя обязательства инвестировать в порт 3,4 млрд грн и еще 80 млн грн – в инфраструктуру Николаева. В то же время, платеж государству составит 80 млн грн с учетом индексации и 0,75% от чистого дохода концессионера, что в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.

По материалам УНН
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