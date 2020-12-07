НБУ определил объекты критической инфраструктуры банковской системы

Национальный банк Украины определил критерии и порядок отнесения объектов в банковской системе к объектам критической инфраструктуры и критической информационной инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Это сделано во исполнение полномочий, предоставленных Национальному банку Законом Украины “Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины”, с целью повышения уровня информационной безопасности и киберзащиты банковской системы.
Так, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес.
В частности, это:
Также Национальный банк сформировал требования об отнесении информационных систем объектов критической инфраструктуры в банковской системе, кибератака на которые непосредственно может повлиять на устойчивое функционирование объекта критической инфраструктуры, к объектам критической информационной инфраструктуры.
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