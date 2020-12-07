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НБУ определил объекты критической инфраструктуры банковской системы

НБУ определил объекты критической инфраструктуры банковской системы

Национальный банк Украины определил критерии и порядок отнесения объектов в банковской системе к объектам критической инфраструктуры и критической информационной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это сделано во исполнение полномочий, предоставленных Национальному банку Законом Украины “Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины”, с целью повышения уровня информационной безопасности и киберзащиты банковской системы.

Так, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес.

В частности, это:

  • Национальный банк;
  • банки, которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:
    - банк, который включен в перечень системно важных банков;
    - банк, который включен в перечень банков Украины, уполномоченных для работы (проведение операций) в особый период;
    - банк, в котором государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.

Также Национальный банк сформировал требования об отнесении информационных систем объектов критической инфраструктуры в банковской системе, кибератака на которые непосредственно может повлиять на устойчивое функционирование объекта критической инфраструктуры, к объектам критической информационной инфраструктуры.

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По материалам Finance.UA
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