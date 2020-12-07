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Фонд госимущества планирует продать Центрэнерго в конце 2021 года

Фонд госимущества планирует продать Центрэнерго в конце 2021 года

Фонд государственного имущества Украины хочет продать Центрэнерго в конце 2021 года, если парламент разрешит проведение большой приватизации.

Об этом председатель Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко сказал в интервью НВ.

«Центрэнерго – это план конца 2021 года. Верховная Рада запретила не только аукционы, но и саму подготовку (крупных госкомпаний в приватизации). То есть подготовку мы не могли проводить, и только в сентябре этого года добились, что сняли запрет для подготовки. Мы подали на Кабинет Министров документы для того, чтобы утвердить новые процессы подготовки к приватизации», – заявил Сенниченко.

Он напомнил, что правительство рассматривает возможность объединения Центрэнерго с госшахтами.

«Если Верховная Рада снимет запрет (на проведение большой приватизации), и будут ресурсы на подготовку, то это конец 2021 года», – добавил глава ФГИ.

Ранее в ведомстве прогнозировали, что Центрэнерго удастся продать во втором квартале 2021 года.

Центрэнерго принадлежат три тепловые электростанции – Углегорская, Змиевская и Трипольская. Они обеспечивают электроэнергией центр и частично восток страны. Суммарная проектная мощность станций составляет 7690 МВт – примерно 15% от общей мощности электростанций Украины. Государству принадлежит 78,3% акций Центрэнерго. В конце мая этого года ФГИ удалось вернуть контроль над предприятием – новым руководителем стал Александр Корчинский.

По материалам НВ
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