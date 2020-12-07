Кабмин выделил 11,3 миллиарда госгарантий на уплату "зеленых" долгов

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии “Укрэнерго” на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина.

Укрэнерго сможет привлечь кредитов на сумму до 11,3 миллиарда гривен в госбанках:

“Предоставить в 2020 году государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам (займам), привлекаемым частным акционерным обществом “Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” у банков государственного сектора с целью погашения задолженности перед государственным предприятием “Гарантированный покупатель”, – говорится в постановлении.

После того, как Укрэнерго рассчитается с долгами перед Гарпоком, последний сможет выплатить средства производителям электроэнергии из ВИЭ.

Ранее сообщалось, что госгарантии рассматриваются как способ для обеспечения выполнения долговых обязательств “по зеленым кредитам” в проекте госбюджета-2021.

Для расчета по зеленым кредитам депутаты фракции “Слуга народа” также предлагают в 2020 году выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн.

В июне 2020 года Кабинет Министров Украины подписал “Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики”.

Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% долга в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.