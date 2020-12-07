Кабмин выделил 11,3 миллиарда госгарантий на уплату "зеленых" долгов

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии “Укрэнерго” на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина.
Укрэнерго сможет привлечь кредитов на сумму до 11,3 миллиарда гривен в госбанках:
“Предоставить в 2020 году государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам (займам), привлекаемым частным акционерным обществом “Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” у банков государственного сектора с целью погашения задолженности перед государственным предприятием “Гарантированный покупатель”, – говорится в постановлении.
После того, как Укрэнерго рассчитается с долгами перед Гарпоком, последний сможет выплатить средства производителям электроэнергии из ВИЭ.
Ранее сообщалось, что госгарантии рассматриваются как способ для обеспечения выполнения долговых обязательств “по зеленым кредитам” в проекте госбюджета-2021.
Для расчета по зеленым кредитам депутаты фракции “Слуга народа” также предлагают в 2020 году выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн.
В июне 2020 года Кабинет Министров Украины подписал “Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики”.
Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% долга в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця планирует ежемесячно повышать цены на билеты8 ч. назад - 586 8
Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине10 ч. назад - 5628 5
Получателей субсидий снова проверят: что предусматривает новая проверкаВчера, 17:00 - 6173 3
Как рассчитывают плату за доставку газаВчера, 19:00 - 1269 3
Киевляне могут покупать газ у Yasno: как сменить поставщика3 ч. назад - 624 2
Украинцам будут по-новому оплачивать отпуск10 ч. назад - 8635 1
Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине10 ч. назад - 5628 5
Данилишин назвал причины возросшего спроса на валюту8 ч. назад - 1817
Зарубежные инвесторы заморозили строительство жилья в Киеве7 ч. назад - 1536
19-летний сын депутата от ОПЗЖ Королевской "заработал" почти $24 млн в криптовалюте9 ч. назад - 1393 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)Позавчера, 16:10 - 456 1
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 751
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1057
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2898 7
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3628 7