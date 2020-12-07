Китайцы поставили рекорд по покупкам Tesla

Продажи автомобилей в Китае растут пятый месяц подряд, особенно заметен спрос на электромобили Tesla, пишет Bloomberg.

Розничные продажи легковых автомобилей и внедорожников увеличились на 7,8 процента по сравнению с предыдущим годом, составив 2,11 миллиона единиц в ноябре. Оптовые продажи экологичных машин удвоились (до 169 тысяч единиц). Tesla продала 21 604 электрокара в Китае в ноябре. Это стало рекордным показателем для автопроизводителя.

Tesla стабильно увеличивала продажи в Китае после того, как около года назад начала поставки седанов местного производства. Тем не менее конкуренция в премиальном сегменте электромобилей усиливается, а конкуренты, включая Nio и Xpeng Inc., привлекают больше покупателей.

Согласно опросу, более половины китайских потребителей, планирующих купить новый автомобиль, предпочли бы приобрести электрокар. Эксперты прогнозируют рост этого сегмента рынка в следующем году.

В декабре рыночная капитализация Tesla превысила 600 миллиардов долларов. Автогигант поставил очередной рекорд, который позволит производителю электромобилей стать шестой по величине компанией в индексе S&P 500.