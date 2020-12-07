Киевлянам вернули 30 млн грн за некачественные жилищно-коммунальные услуги

В 2020 году жилищно-коммунальная инспекция города обследовала ряд жилых домов на основе жалоб и замечаний жителей Киева, касающихся качества жилищно-коммунальных услуг. По результатам инспекций исполнители устраняли недостатки или делали перерасчет, сумма которого составила почти 30 млн грн.
Об этом сообщил Петр Пантелеев.
«С начала года муниципальная инспекция провела 2011 обследований и проверок жилых домов на качество услуг. В частности, это проверки плановые и по обращениям киевлян», – сказал Петр Пантелеев.
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Он добавил, в течение года инспекция провела ряд проверок некачественного содержания домов, сооружений и придомовых территорий, предоставления услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения, качество подготовки к осенне-зимнему периоду в жилых домах, а также обследовала детские игровые площадки.
По результатам совместных проверок исправлены недостатки и произведен перерасчет потребителям.
«Актуальными задачами для инспекторов сейчас являются надлежащая температура отопления. Поэтому они мониторят обращения, поступающие исполнителям услуг через Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ – 1557, а также на страницу в соцсети Facebook», – подчеркнул Петр Пантелеев.
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