Юрист рассказал, почему не стоит игнорировать штраф за нарушение ПДД

Дорожный Адвокат рассказал, спустя какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДД.

«Факт вынесения в отношении водителя постановления свидетельствует о том, что он считается привлекавшимся к административной ответственности. Иными словами, правонарушителем. Если водитель не обжаловал постановление, он дополнительно сам признал себя нарушителем! Даже если он ничего не нарушал», – пишет юрист.

В таком случае он будет считаться не привлекавшимся к административной ответственности только в случае, если в течение года он не совершил нового административного правонарушения (ст.39 КоАП).

В противном случае, в течение года он считается привлекавшимся к административной ответственности и должен сообщать об этом в случае необходимости.

Если же в течение года со дня вынесения постановления, в отношении водителя вынесено новое постановление, то этот отсчет времени начинается «с нуля».

Кроме того, по некоторым статьям КоАП предусмотрена более строгая ответственность при повторном нарушении в течение года, это в частности лишение права управления транспортными средствами, административный арест, общественные работы, изъятие транспортного средства и т.д.

При этом, сама по себе мысль водителя о том, что штраф незаконен, не отменяет постановления о привлечении его к административной ответственности. Постановление может быть отменено только компетентным органом по обращению водителя.