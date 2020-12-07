Юрист рассказал, почему не стоит игнорировать штраф за нарушение ПДД

Дорожный Адвокат рассказал, спустя какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДД.
«Факт вынесения в отношении водителя постановления свидетельствует о том, что он считается привлекавшимся к административной ответственности. Иными словами, правонарушителем. Если водитель не обжаловал постановление, он дополнительно сам признал себя нарушителем! Даже если он ничего не нарушал», – пишет юрист.
В таком случае он будет считаться не привлекавшимся к административной ответственности только в случае, если в течение года он не совершил нового административного правонарушения (ст.39 КоАП).
В противном случае, в течение года он считается привлекавшимся к административной ответственности и должен сообщать об этом в случае необходимости.
Если же в течение года со дня вынесения постановления, в отношении водителя вынесено новое постановление, то этот отсчет времени начинается «с нуля».
Кроме того, по некоторым статьям КоАП предусмотрена более строгая ответственность при повторном нарушении в течение года, это в частности лишение права управления транспортными средствами, административный арест, общественные работы, изъятие транспортного средства и т.д.
При этом, сама по себе мысль водителя о том, что штраф незаконен, не отменяет постановления о привлечении его к административной ответственности. Постановление может быть отменено только компетентным органом по обращению водителя.
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