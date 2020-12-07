Зарубежные инвесторы заморозили строительство жилья в Киеве

Запуск нескольких масштабных жилых проектов в Киеве, намеченный на 2020 год, иностранные инвесторы отложили из-за пандемии. Об этом UBR.ua рассказал управляющий партнер строительной компании Caspian Service в Украине Чингиз Кишиев.

По его словам, еще одним препятствием для зарубежных застройщиков стала незавершенность реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции. В то же время он отметил высокий инвестиционный потенциал украинского рынка недвижимости.

Согласно прогнозам эксперта, в 2021 году в столице и пригороде запланирован старт десяти масштабных проектов жилищного строительства суммарной площадью около 500 тыс. кв.м. Их финансирование полностью или частично будут обеспечивать иностранные инвесторы. Но, подчеркнул Чингиз Кишиев, это станет возможным, если не возникнет каких-либо форс-мажорных обстоятельств.

По его оценкам, общая сумма капиталовложений в строительство новых проектов может превысить $20 млн уже в следующем году. В перспективе пяти-десяти лет в постройке трети всего нового жилья могут принимать участие зарубежные компании.

При оптимальных условиях для бизнеса размер иностранных инвестиций в жилищный сектор Украины может увеличиться в несколько раз – до $100-120 млн в год, предположил управляющий партнер Caspian Service.