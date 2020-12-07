19-летний сын депутата от ОПЗЖ Королевской "заработал" почти $24 млн в криптовалюте

Депутат Краматорского городского совета 19-летний Ростислав Солод задекларировал 185 000 XMR стоимостью $23,7 млн.
По данным декларации, собственником криптовалюты Солод стал еще в 14 лет.
Как известно, Ростислав Солод является сыном депутатов Верховной Рады Украины от пророссийской фракции “Оппозиционная платформа — За жизнь” Натальи Королевской и Юрия Солода.
В свою очередь, Виктор Непорада, бывший заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой Украины в Одесской областной прокуратуре перед увольнением в своей декларации также указал сбережения в криптовалюте.
В частности, ему принадлежат 5 ETH, 1000 NEM, 250 000 Aeneas и 5000 Кarbo. Cовокупная стоимость криптовалютных активов составляет свыше $467 000.
Кроме этого, криптовалютой на общую сумму $3,4 млн владеет его жена Вероника Непорада: 1,53 BTC, 3 ETH, 1000 XRP, 2,5 Bitcoin Cash, 105 EOS и 5 Zcash.
Цифровые активы супруги приобретали начиная с 2017 года.
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