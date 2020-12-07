Компания Bolt запустила сервис для заказа поездок еще в одном городе

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt запускает свой сервис в Кривом Роге. Это уже десятый город Украины, где будут доступны поездки Bolt.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Скидки на поездки:
Водителей, которые подключились к сервису, ждут выгодные условия работы и бонусы: комиссия для активных водителей составит 0%. Действовать и программа брендирование: те, кто нанесут на авто логотип компании, смогут получать дополнительные бонусы.
Ранее компания Bolt запустила категорию Isolated с перегородкой между водителем и пассажиром. Благодаря такой перегородке снижается риск распространения вирусных инфекций и заболеваний. В Кривом Роге можно будет заказать поездку в этой категории.
Осенью 2020 года сервис Bolt был запущен в четырех крупных городах: Запорожье, Полтаве, Виннице и Киеве.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суды отменяют штрафы за парковку в запрещенном местеВчера, 13:25 - 1955 19
В Украине разрешили продавать акции Facebook и TeslaВчера, 10:00 - 2924 8
В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"Вчера, 16:02 - 2385 5
Суды взыскали с госбюджета 200 миллионов в пользу завода АхметоваВчера, 10:15 - 2663 5
Стали известны даты нового локдауна – источникиВчера, 12:10 - 3126 4
Стали известны даты нового локдауна – источникиВчера, 12:10 - 3126 4
В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"Вчера, 16:02 - 2385 5
Получателей субсидий снова проверят: что предусматривает новая проверкаВчера, 17:00 - 2355 1
Суды отменяют штрафы за парковку в запрещенном местеВчера, 13:25 - 1955 19
Белорусы не доверяют национальной валюте и забирают депозитыВчера, 13:47 - 1064 1
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)Позавчера, 16:10 - 318 1
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 676
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 980
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2807 7
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3568 7