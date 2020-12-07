Компания Bolt запустила сервис для заказа поездок еще в одном городе

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt запускает свой сервис в Кривом Роге. Это уже десятый город Украины, где будут доступны поездки Bolt.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Скидки на поездки:

для новых пользователей будет действовать скидка до 50% на первую поездку. Таким образом, ее стоимость составит от 19 грн;

пользователи, которые порекомендуют своим знакомым и друзьям заказать авто в приложении Bolt, смогут стать участниками акции «Приведи друга – получи скидку на поездку».

Водителей, которые подключились к сервису, ждут выгодные условия работы и бонусы: комиссия для активных водителей составит 0%. Действовать и программа брендирование: те, кто нанесут на авто логотип компании, смогут получать дополнительные бонусы.

Ранее компания Bolt запустила категорию Isolated с перегородкой между водителем и пассажиром. Благодаря такой перегородке снижается риск распространения вирусных инфекций и заболеваний. В Кривом Роге можно будет заказать поездку в этой категории.

Осенью 2020 года сервис Bolt был запущен в четырех крупных городах: Запорожье, Полтаве, Виннице и Киеве.

Справка Finance.ua:

Услугами Bolt пользуются более 30 млн человек в 35 странах Европы и Африки.

Компания предоставляет целый ряд услуг, таких как вызов автомобилей, доставка еды, курьерская доставка, прокат электросамокатов и электровелосипедов.

В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске, а также в Виннице и Львове.

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