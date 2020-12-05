На приватизацию выставят 17 предприятий Укроборонпрома

Кабмин анонсировал передачу в управление Фонда госимущества 17 предприятий “Укроборонпрома”, которые не ведут экономической деятельности.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 декабря.
“Предлагается принять проект распоряжения, которым предусматривается передача 17 объектов собственности Укроборонпрома в сферу управления Фонда государственного имущества с целью их последующей прозрачной приватизации”, – заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, ФГИУ на примере объектов Укрспирта уже продемонстрировал, что успешная, прозрачная и справедливая приватизация возможна.
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