На приватизацию выставят 17 предприятий Укроборонпрома

Кабмин анонсировал передачу в управление Фонда госимущества 17 предприятий “Укроборонпрома”, которые не ведут экономической деятельности.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 декабря.

“Предлагается принять проект распоряжения, которым предусматривается передача 17 объектов собственности Укроборонпрома в сферу управления Фонда государственного имущества с целью их последующей прозрачной приватизации”, – заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, ФГИУ на примере объектов Укрспирта уже продемонстрировал, что успешная, прозрачная и справедливая приватизация возможна.