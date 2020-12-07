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Xiaomi не будет обновлять часть устаревших смартфонов

Xiaomi не будет обновлять часть устаревших смартфонов

В конце апреля Xiaomi представила MIUI 12 в Китае. С тех пор компания выпустила массу как стабильных, так и бета-версий ПО для множества фирменных смартфонов, пишет hi-tech.ua.

Теперь, восемь месяцев спустя, стало известно, что Xiaomi не станет выпускать MIUI 12 для таких популярных бюджетных моделей, как Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 и Redmi 6A.

Xiaomi назвала причину, по которой Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 и Redmi 6A не получат новую прошивку. Было заявлено, что при тестировании ПО на этих устройствах были обнаружены непреодолимые проблемы с совместимостью и производительностью. Стоит отметить, что Redmi 7 и Redmi Y3 всё ещё не получили Android 10.

По материалам Finance.UA
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