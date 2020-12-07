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Tesla проведет дополнительную эмиссию акций на 5 млрд долларов

Tesla проведет дополнительную эмиссию акций на 5 млрд долларов

Американский автопроизводитель электромобилей Tesla проведет в этом году еще одну дополнительную эмиссию акций на 5 млрд долларов. В этом году это уже третье вторичное публичное размещение акций Tesla: 2 млрд долларов компания Илона Маска привлекла в апреле, а затем еще 5 млрд долларов — в сентябре.

Как и в случае двух предыдущих эмиссий акций, никакой острой необходимости докапитализации производитель сейчас не испытывает. В прошлом месяце Tesla отчиталась об увеличении свободного денежного потока, получаемого вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, до $1,395 млрд. В то же время объем денежных средств и их эквивалентов достиг $14,531 млрд, увеличившись на целых $5,9 млрд. Однако, как и в прошлые разы, Tesla решила не упускать удачную возможность — с середины ноября акции компании стабильно растут в цене, за последний месяц они подорожали в 1,6 раза (до 650 долларов за одну ценную бумагу). К тому же, дополнительные финансовые возможности, учитывая грандиозные планы производителя по расширению модельного ряда и наращиванию производственных мощностей (вот тут мы рассказывали об этом детальнее), явно лишними не будут.

В Tesla ограничились абстрактным заявлением об улучшении финансового баланса за счет увеличения объема свободных денежных средств, не вдаваясь в подробности и не связывая эту докапитализацию с финансированием каких-либо новых проектов.

Накануне инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз стоимости акций Tesla c $455 до $780 за одну ценную бумагу и одновременно спрогнозировал выход компании на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.

По материалам ITC.ua
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