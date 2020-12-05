В США компания, которую связывают с Коломойским, объявила дефолт

В США компания Optima 55 Public Square LLC, которую связывают с Игорем Коломойским, объявила дефолт по долгу 18,5 млн долларов. Она не выполнила кредитные обязательства перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland.

Основная сумма кредита составляет более 14,5 млн долларов. Об этом сообщает издание Cleveland.

Компания Optima 55 Public Square LLC в 2018 году получила заем для офисного здания в Кливленде.

Однако в решении суда округа Кайахога указано, что ее представители вовремя не уплатили 340 тысяч долларов налога за недвижимость. Еще 500 тысяч долларов долга составил основной платеж и ежемесячные выплаты по процентам с сентября 2020 года.

В США 4 августа 2020 г. сотрудники ФБР провели обыск в офисе риэлторской компании в центре Кливленда, которую связывают с Игорем Коломойским.

Такое решение суд вынес в ходе расследования в США дела Коломойского и его сторонников. В частности, их обвиняют в отмывании денег через недвижимость.

Договор по кредиту подписывал Мордехай Корф. Его считают помощником Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. По данным издания, он помогал управлять бизнесом украинских олигархов в США.

Optima является конгломератом компаний в США, у которого есть интересы в сфере недвижимости в Кливленде. Ориентировочно в течение 2008 – 2015 годов компания была одним из крупнейших арендодателей в этом городе.