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Британия выделит $40 миллиардов на переход компаний на чистую энергетику

Британия выделит $40 миллиардов на переход компаний на чистую энергетику

Британский регулятор энергетического рынка Ofgem одобрил выделение компаниям 30 млрд фунтов стерлингов ($40 млрд) на модернизацию энергетической инфраструктуры в 2021-2026 годах для перехода к более экологически чистой и надежной энергосистеме.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Ofgem.

Эта сумма на 20% превышает изначально планировавшийся максимальный объем инвестиций. Ofgem может инвестировать еще 10 млрд фунтов стерлингов в проекты возобновляемой энергетики, включая подготовку к запуску офшорных ветряных установок в Северном море.

Как известно, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план поддержки «зеленых» отраслей и борьбы с изменением климата. Операторы энергосетей должны подготовиться к переходу к низкоуглеродной экономике, в то время как задача Ofgem гарантировать, что этот переход не приведет к росту расходов потребителей.

«Речь идет о масштабных инвестициях, и мы все будем платить за это. Поэтому мы говорим компаниям, что они должны внести свой вклад. Это означает сокращение доходов акционеров», – заявил журналистам глава Ofgem Джонатан Брерли.

В рамках инвестиционной программы Ofgem энергетическая компания SSE Plc получит 2,2 млрд фунтов стерлингов, что на 10% меньше суммы, указанной в ее бизнес-плане. Оператору газовых и электросетей National Grid будет выделено 5,4 млрд на модернизацию электросетей и 2,1 млрд – на систему газоснабжения. Это примерно на четверть меньше той суммы, которую запрашивала компания.

По материалам УАИБ
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