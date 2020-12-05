В Украине доходы крупных и средних предприятий уменьшились почти в четыре раза

Крупные и средние предприятия Украины за три квартала 2020 года в общей сложности получили 93,3 млрд грн прибыли, что почти в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что за январь-сентябрь 2020 года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 93,3 млрд грн прибыли, тогда как за январь-сентябрь 2019 года этот показатель достигал 342,8 млрд грн.

В Госстате информируют, что прибыльные крупные и средние предприятия получили за три квартала 2020 года 411,8 млрд грн прибыли (на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), а убыточные крупные и средние предприятия получили 318,5 млрд грн убытков (в 2,8 раза больше, чем за январь-сентябрь 2019 года).

В целом среди крупных и средних предприятий доля убыточных за указанный период составила 34,8% (в январе-сентябре 2019 года – 22,7%).

Напомним, что правительство снизило налоговую нагрузку на сельскохозяйственные кооперативы.