Финкомпании увеличили объем кредитования

В III квартале текущего года активы финансовых компаний, несмотря на снижение их количества, выросли преимущественно из-за восстановления кредитования.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, за этот период объем предоставленных в течение квартала кредитов домохозяйствам вырос на 47%, а корпорациям — на 58%.

В то же время, вместе с кредитованием восстанавливается и лизинг: объем лизинговых операций вырос на 46% и на 6% по сравнению со II кварталом и с аналогичным периодом 2019 года соответственно.

Объем факторинговых операций финансовых компаний несколько сократился. Однако этот показатель остается выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом, в третьем квартале финансовые компании продолжали генерировать прибыль. Хотя их объем все еще ниже прошлогоднего значения, показатели рентабельности остались на прошлогоднем уровне.

После непродолжительного падения объема операций, в III квартале 2020 года ломбарды увеличили кредитование, приблизившись к прошлогодним показателям.

По-прежнему, основным источником дохода финансовых компаний и небанковских учреждений являются процентные доходы, формирующие 86% поступлений, которые выросли, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рентабельность деятельности, повторяя тренды предыдущих лет, несколько снизилась и составляет 7,2%.