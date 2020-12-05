0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Финкомпании увеличили объем кредитования

Финкомпании увеличили объем кредитования

В III квартале текущего года активы финансовых компаний, несмотря на снижение их количества, выросли преимущественно из-за восстановления кредитования.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, за этот период объем предоставленных в течение квартала кредитов домохозяйствам вырос на 47%, а корпорациям — на 58%.

В то же время, вместе с кредитованием восстанавливается и лизинг: объем лизинговых операций вырос на 46% и на 6% по сравнению со II кварталом и с аналогичным периодом 2019 года соответственно.

Объем факторинговых операций финансовых компаний несколько сократился. Однако этот показатель остается выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом, в третьем квартале финансовые компании продолжали генерировать прибыль. Хотя их объем все еще ниже прошлогоднего значения, показатели рентабельности остались на прошлогоднем уровне.

После непродолжительного падения объема операций, в III квартале 2020 года ломбарды увеличили кредитование, приблизившись к прошлогодним показателям.

По-прежнему, основным источником дохода финансовых компаний и небанковских учреждений являются процентные доходы, формирующие 86% поступлений, которые выросли, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рентабельность деятельности, повторяя тренды предыдущих лет, несколько снизилась и составляет 7,2%.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.