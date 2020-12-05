Украина подала заявку на вакцину от коронавируса COVAX: в приоритете – полстраны

5 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX, вторую часть заявки Украина подаст 14 декабря.
Об этом пишет Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
С привлечением Центра общественного здоровья собрали большую часть необходимых данных для формирования заявки, благодаря которой Украина сможет получить необходимые дозы вакцины от COVID-19 для 20% населения. Речь идет о 8 млн доз, которыми провакцинируют 4 млн украинцев.
Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики сформировала критерии для определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцины от COVID-19.
На основе этих рекомендаций были определены 12 приоритетных групп населения, которые совокупно охватывают почти 21 млн человек (20 866 390), или 50% населения Украины.
К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждениях, люди с сопутствующими заболеваниями и пр.
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