Украина подала заявку на вакцину от коронавируса COVAX: в приоритете – полстраны

5 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX, вторую часть заявки Украина подаст 14 декабря.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

С привлечением Центра общественного здоровья собрали большую часть необходимых данных для формирования заявки, благодаря которой Украина сможет получить необходимые дозы вакцины от COVID-19 для 20% населения. Речь идет о 8 млн доз, которыми провакцинируют 4 млн украинцев.

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики сформировала критерии для определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцины от COVID-19.

На основе этих рекомендаций были определены 12 приоритетных групп населения, которые совокупно охватывают почти 21 млн человек (20 866 390), или 50% населения Украины.

К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждениях, люди с сопутствующими заболеваниями и пр.

Справка Finance.ua