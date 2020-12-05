В Украине начали создавать новый электрический автобус

В «Богдан Моторс» подвели итоги трех кварталов 2020 года. В частности, на предприятии вспомнили о начале работы над новым электробусом.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на сайт производителя.

Как сообщили в пресс-службе компании, на Луцком автозаводе уже начались работы по созданию нового электрического автобуса. Новинка будет комплектоваться литий-ионными тяговыми аккумуляторными батареями, которые обеспечат запас хода не менее 200 км без подпитки.

Также в компании отметили, что 2020 год не стал годом развития и внедрения инноваций, а превратился в период попыток удержания уровня производства и сохранения производственного потенциала.

Напомним, за 9 месяцев 2020 года «Богдан Моторс» выплатил более 122 миллионов гривен налогов и других отчислений.