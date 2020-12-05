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Нацбанк предупредил украинцев о мошенниках: кто в зоне риска

Нацбанк предупредил украинцев о мошенниках: кто в зоне риска

В Украине мошенники обманывают геймеров, похищая с их счетов деньги и виртуальные ценности.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

У геймеров злоумышленники похищают деньги с их счетов, оружие, танчики и другие виртуальные игровые ценности. Жертв мошенники заманивают привлекательными предложениями. Например, предлагают улучшить аккаунт геймера или бесплатное виртуальное мощное оружие.

Есть несколько способов, как геймер может натолкнуться на мошенников:

  • через рекламу в Интернете;
  • через сообщение от друга в социальных сетях, у которого взломали аккаунт мошенники;
  • через группы в социальных сетях, якобы созданные разработчиками игр.

“Геймер” клюет “на приманку: заходит на мошеннический сайт, вводит логин, пароль от аккаунта. Мошенник получает эти данные, меняет пароль и способ его восстановления, то есть ворует аккаунт и продает его другим геймерам “, — рассказали в Нацбанке.

В НБУ дали ряд рекомендаций геймерам, которые помогут избежать взлома аккаунтов:

  • Посещать только оригинальные страницы компаний.
  • Использовать сложные уникальные пароли к каждому аккаунту.
  • Выходить из своего аккаунта, завершив игру.
  • Иметь двухфакторную аутентификацию аккаунта.

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