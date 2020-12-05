Нацбанк предупредил украинцев о мошенниках: кто в зоне риска

В Украине мошенники обманывают геймеров, похищая с их счетов деньги и виртуальные ценности.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
У геймеров злоумышленники похищают деньги с их счетов, оружие, танчики и другие виртуальные игровые ценности. Жертв мошенники заманивают привлекательными предложениями. Например, предлагают улучшить аккаунт геймера или бесплатное виртуальное мощное оружие.
Есть несколько способов, как геймер может натолкнуться на мошенников:
“Геймер” клюет “на приманку: заходит на мошеннический сайт, вводит логин, пароль от аккаунта. Мошенник получает эти данные, меняет пароль и способ его восстановления, то есть ворует аккаунт и продает его другим геймерам “, — рассказали в Нацбанке.
В НБУ дали ряд рекомендаций геймерам, которые помогут избежать взлома аккаунтов:
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