0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

В Минрегионе опровергли информацию о подорожании коммунальных услуг в этом году на 57%

В Минрегионе опровергли информацию о подорожании коммунальных услуг в этом году на 57%

В январе-октябре текущего года украинцы погасили 3 млрд грн долгов за отопление.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, передает пресс-служба Минрегиона.

“За десять месяцев 2020 года население Украины за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии уплатило 28,6 млрд грн, что составляет 101,6%. При этом за аналогичный период прошлого года граждане уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг”, – говорится в сообщении.

Читайте также: В октябре украинцы уплатили 81% начисленных сумм за услуги ЖКХ – Госстат

Однако по словам Хоцяновской, это не значит, что все украинцы исправно платят за потребленные услуги.

“Но это свидетельствует о том, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды. К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а выплачено 27 млрд, что на уровне 112,2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, это весьма неплохой показатель”, – объясняет она.

В сумму 28,6 млрд гривен входят услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий. Заместитель министра отметила, что на начало января 2020 г. задолженность населения за эти услуги составила почти 30,5 млрд грн.

Кроме того, заместитель министра опровергла информацию о подорожании коммунальных услуг в этом году на 57%.

“Утверждения, что коммуналка подорожала на 57%, не справедливы. Такой анализ данных Госкомстата по начисленным суммам за жилищно-коммунальные услуги не корректен. Поскольку Госстат только с января этого года ввел в свои исследования расчеты за электроэнергию. Вместе с тем такой показатель не учитывался в данных за 2019 год. Соответственно, базы для сравнения разные, поэтому можно увидеть такую ​​разницу в данных”, – отметила Наталья Хоцяновская.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.