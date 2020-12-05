В Минрегионе опровергли информацию о подорожании коммунальных услуг в этом году на 57%

В январе-октябре текущего года украинцы погасили 3 млрд грн долгов за отопление.
Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, передает пресс-служба Минрегиона.
“За десять месяцев 2020 года население Украины за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии уплатило 28,6 млрд грн, что составляет 101,6%. При этом за аналогичный период прошлого года граждане уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг”, – говорится в сообщении.
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Однако по словам Хоцяновской, это не значит, что все украинцы исправно платят за потребленные услуги.
“Но это свидетельствует о том, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды. К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а выплачено 27 млрд, что на уровне 112,2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, это весьма неплохой показатель”, – объясняет она.
В сумму 28,6 млрд гривен входят услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий. Заместитель министра отметила, что на начало января 2020 г. задолженность населения за эти услуги составила почти 30,5 млрд грн.
Кроме того, заместитель министра опровергла информацию о подорожании коммунальных услуг в этом году на 57%.
“Утверждения, что коммуналка подорожала на 57%, не справедливы. Такой анализ данных Госкомстата по начисленным суммам за жилищно-коммунальные услуги не корректен. Поскольку Госстат только с января этого года ввел в свои исследования расчеты за электроэнергию. Вместе с тем такой показатель не учитывался в данных за 2019 год. Соответственно, базы для сравнения разные, поэтому можно увидеть такую разницу в данных”, – отметила Наталья Хоцяновская.
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