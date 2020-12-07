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Бронирование авиа- и железнодорожных билетов достигло 70% от докарантинного уровня

Бронирование авиа- и железнодорожных билетов достигло 70% от докарантинного уровня

Бронирование железнодорожных и авиабилетов в Украине стало восстанавливаться в ноябре – начале декабря 2020 года, по сравнению с докарантинным уровнем.

Об этом сообщили в сервисе мониторинга открытых регистрационных данных Опендатабот.

“Бронирования железнодорожных билетов возросли с 50% в начале ноября до 69% в начале декабря”, – отметили в Опендатабот со ссылкой на данные бота для поиска билетов Railwaybot.

Кроме того, проанализировав сайт по поиску авиабилетов онлайн Aviasales, в Опендатабот заявили, что бронирования выросли с 50% в начале ноября до 70% в начале декабря.

За 100% были взяты показатели бронирования до карантина.

На прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого – начале второго квартала 2021 года.

В то же время, в Соединенных Штатах вакцинация от коронавируса должна начаться на следующей неделе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

По материалам УКРИНФОРМ
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