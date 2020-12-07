Lufthansa сократит почти 30 тысяч рабочих мест

До конца текущего года немецкая авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающаяся бортовым питанием, где работают 7500 человек.

Об этом сообщает Bild am Sonntag.

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Дочерние компании Lufthansa – Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines – в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.

German Airlines, которая обслуживает преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тысяч рабочих мест.

Как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, который был до пандемии, только к 2025 году.