Украинцы заработали 8 млрд долларов на криптовалюте за последние 12 месяцев - Chainalysis

Интерес к криптовалютам растет во всем мире за счет девальвации валют на фоне глобального экономического кризиса. В таких условиях интерес к альтернативным инструментам для сохранения сбережений и инвестирования только увеличивается.

Опрос, проведенный криптоплатформой Paxful, выявил, что молодежь в США и Украине считает криптовалюту самым многообещающим финансовым инструментом, превосходящим фиатные деньги по надежности и доходности.

Что показали результаты опроса:

молодые люди твердо уверены, что криптовалюты способны заменить традиционные банки и связанные с ними операции;

43,6% ответили, что криптовалюты актуальны как никогда в свете финансового кризиса;

26,4% уверены, что цифровые активы – реальная альтернатива деньгам.

Подавляющее большинство представителей обоих поколений знают о криптовалюте Bitcoin (98,4%), Ethereum (77,4%), Litecoin (71,6%) и Ripple (47,6%).

Однако треть респондентов (37,14%) все еще не полностью доверяют криптовалютам. 28,57% опрошенных вовсе не проявили интереса к криптовалютам, а 25,71% отпугивает волатильность таких активов. Недостаток ресурсов для адекватного объяснения сути криптовалют объясняется тем, что 14,29% опрошенных не разбираются в индустрии, а 14,29 % опасаются непредсказуемых действий регуляторов.

Респонденты «поколения Z» ассоциируют криптовалюты с глобализацией (67%), а 44,2% респондентов – с взаимодействиями на peer-to-peer или на одноранговой основе (то есть транзакции проходят напрямую между продавцами и покупателями криптовалют, при этом платформа не является посредником сделок, а лишь обеспечивает их безопасность).

Данные по Украине от аналитической компании Chainalysis свидетельствуют о том, что пользователи отправили 8,2 млрд долларов и получили 8,0 млрд долларов в криптовалютах за последние 12 месяцев. Хотя эти цифры намного ниже, чем суммы из США и других ведущих стран, они указывают на гораздо более высокий уровень доверия и распространения криптовалют среди украинцев. Не стоит забывать, что и экономика Украины значительно уступает по размерам экономике США.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины положительно оценивает возможность выпуска цифровых денег, способных стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривны.

Распространение криптовалютных активов, в частности стейблкоинов, несет риски для финансовой стабильности и денежного суверенитета. Такое мнение высказала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

На Кипре разработали первую в мире криптовалюту, созданную специально для оффшорных компаний. Сейчас у токена еще нет названия, однако полноценный запуск планируется к концу этого года.

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