Криптоактивы несут угрозу мировой финансовой стабильности — Лагард

Распространение криптовалютных активов, в частности стейблкоинов, несет риски для финансовой стабильности и денежного суверенитета. Такое мнение высказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Руководитель ЕЦБ отметила, что создатели стейблкоинов пытаются решить проблему отсутствия доверия к криптовалютным активам. Благодаря этому их инструменты могут получить распространение в платежной отрасли.

По ее словам, в таком случае появляется угроза “значительного оттока” банковских депозитов. Другая опасность кроется в стейблкоинах, поддерживаемых глобальными компаниями.

“Их доминирующее положение может навредить конкуренции и потребительскому выбору, а также вызвать озабоченность касательно конфиденциальности и злоупотребления персональными данными”, — написала глава ЕЦБ.

При этом Лагард указала на отсутствие эмитента криптовалют с обязательствами перед потребителями.

Глава Европейского Центробанка считает, что пользователи не могут полагаться на такие активы из-за высокой волатильности, низкой ликвидности и спекулятивного характера, что препятствует выполнению последними функции денег.

В то же время руководитель ЕЦБ подчеркнула, что европейская цифровая валюта (CBDC) будет дополнять наличные деньги и будет гарантировать потребителям неограниченный доступ к деньгам центрального банка в форме, отвечающей их растущим потребностям в цифровых платежах.

“Это может быть важно в целом ряде будущих сценариев — от сокращения использования наличных денег до предотвращения проникновения иностранных цифровых валют в зону евро. Выпуск цифрового евро может стать необходимым для обеспечения постоянного доступа к деньгам центрального банка и денежного суверенитета”, — отметила Лагард.