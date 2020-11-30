Криптоактивы несут угрозу мировой финансовой стабильности — Лагард

Распространение криптовалютных активов, в частности стейблкоинов, несет риски для финансовой стабильности и денежного суверенитета. Такое мнение высказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Руководитель ЕЦБ отметила, что создатели стейблкоинов пытаются решить проблему отсутствия доверия к криптовалютным активам. Благодаря этому их инструменты могут получить распространение в платежной отрасли.
По ее словам, в таком случае появляется угроза “значительного оттока” банковских депозитов. Другая опасность кроется в стейблкоинах, поддерживаемых глобальными компаниями.
“Их доминирующее положение может навредить конкуренции и потребительскому выбору, а также вызвать озабоченность касательно конфиденциальности и злоупотребления персональными данными”, — написала глава ЕЦБ.
При этом Лагард указала на отсутствие эмитента криптовалют с обязательствами перед потребителями.
Глава Европейского Центробанка считает, что пользователи не могут полагаться на такие активы из-за высокой волатильности, низкой ликвидности и спекулятивного характера, что препятствует выполнению последними функции денег.
В то же время руководитель ЕЦБ подчеркнула, что европейская цифровая валюта (CBDC) будет дополнять наличные деньги и будет гарантировать потребителям неограниченный доступ к деньгам центрального банка в форме, отвечающей их растущим потребностям в цифровых платежах.
“Это может быть важно в целом ряде будущих сценариев — от сокращения использования наличных денег до предотвращения проникновения иностранных цифровых валют в зону евро. Выпуск цифрового евро может стать необходимым для обеспечения постоянного доступа к деньгам центрального банка и денежного суверенитета”, — отметила Лагард.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларированиеВчера, 15:29 - 596 9
В бюджете-2021 нужно заложить 15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19 - МинздравВчера, 11:45 - 210 6
В Минздраве уточнили, когда в Украине планируют вводить жесткий карантинВчера, 10:10 - 1518 5
Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году выросла в 2 раза - CoST UkraineВчера, 08:30 - 629 4
НКРЭКУ планирует еще повысить тариф на передачу электроэнергииВчера, 17:03 - 724 3
Какие доходы придется задекларировать, чтобы получить субсидию (список)Вчера, 12:03 - 4052 1
Какие права есть у водителя при общении с полицейскимВчера, 08:02 - 2811
В Минздраве уточнили, когда в Украине планируют вводить жесткий карантинВчера, 10:10 - 1518 5
Межбанк: закончится ли аттракцион щедрости со стороны НафтогазаВчера, 10:55 - 1388
Как правильно выбрать поставщика газаВчера, 11:05 - 1350
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 1826 3
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3085 6
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 999
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1793 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1483 12