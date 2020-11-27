Нацбанк положительно оценивает возможность выпуска цифровых эквивалентов обычной гривны - Шевченко

Национальный банк Украины (НБУ) положительно оценивает возможность выпуска цифровых денег, способных стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривны.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко написал в Facebook, комментируя то, что ассоциация Libra планирует выпустить одноименную цифровую валюту в январе 2021 года.

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«Национальный банк Украины, который активно исследует тематику цифровых валют центральных банков (CDBC) еще с 2016 года, уже инициировал внесение таких изменений в законодательство. Определение «цифровых денег Национального банка Украины» и право НБУ на их выпуск включено в законопроект №4364 о платежных услугах. Так что Национальный банк не изменил своих планов по изучению возможности выпуска е-гривны. Однако мы понимаем, что перед введением новых технологий в широкое обращение необходимо создать интересный и полезный продукт для конечных потребителей. Сейчас команда украинского регулятора выделила для себя несколько вариантов возможного использования е-гривны, но поиск ответа продолжается. Мы сконцентрированы на анализе возможных юз-кейсов, учитывая потребности участников рынка, потребителей и ведущий мировой опыт”, – написал Шевченко.

Он добавил, введение е-гривны предусматривает создание платежной инфраструктуры для ее обращения на рынке. Объемы инвестиций и работ зависят, в том числе, от того, какие задачи будет решать е-гривна.

«Вместе с тем Национальный банк положительно оценивает возможность выпуска цифровых денег, которые в эру всецелой диджитализации способны стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривны», – написал глава Нацбанка.