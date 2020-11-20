Создана первая криптовалюта для оффшорных компаний

На Кипре разработали первую в мире криптовалюту, созданную специально для оффшорных компаний. Сейчас у токена еще нет названия, однако полноценный запуск планируется к концу этого года.

Кипр всегда был эпицентром для оффшорных компаний – именно поэтому здесь разработали первый в мире токен для предприятий.

Основными инвесторами новой криптовалюты стали бизнесмены и руководители оффшорных компаний, а разработчиком новой монеты стал Брайан Ларссон из OffShoreCorpTalk.

Согласно заявлению разработчиков, токен будет полностью привязан к стоимости евро, поэтому криптовалюта будет зависеть и от других криптовалют. Также криптовалюта будет обеспечена физическим золотом.

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Полноценный запуск токена планируют произвести до конца этого года. Если же ранее задуманной дать реализовать идею не получится, то токен появится уже в начале 2021 года.

Разработчик Брайан Ларссон уверен в успехе своей идеи, также он отмечает, что рынок криптовалют и золота следует объединять – это даст новые возможности для развития сферы.

“В мире, где все больше и больше инвесторов спорят между золотом и криптовалюта, этот новый токен призван создать мост между двумя отраслями”, – отметил он.

Кстати, на рынке уже существуют токены, связанные с золотом, например, XAU от Tethere или цифровые сертификаты GoldPass от InfiniGold Alliance.