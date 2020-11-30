Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину, - МИД

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину. Эта тема присутствует в повестке дня.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
“Тема вакцины присутствует в повестке дня и в тезисах к разговору у всех – президента, моих, министра здравоохранения, послов в отдельных странах – все над этим работаем, ищем, договариваемся”, – рассказал министр.
Кулеба отметил, что Министерству здравоохранения помогли в начале пандемии присоединиться и к европейскому комитету здравоохранения, затем к COVAX.
Также ведется работа на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно.
Глава МИД пояснил, что пока несколько рано говорить о конкретике, потому что только пару недель назад начали говорить о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин.
“Не останемся (в конце очереди, – ред.) и планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX, и благодаря дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми”, – заверил Кулеба.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 миллион человек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине может подорожать доставка газа потребителям4 ч. назад - 603 8
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1518 4
Помощь бизнесу: требования и условия получения выплат5 ч. назад - 597 3
Blacklist: в столице хотят создать список проблемных строекВчера, 20:20 - 542 2
Через какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДДВчера, 12:11 - 22961 2
Как получить компенсацию за лечение от коронавируса - ответ МОЗВчера, 16:01 - 2341 1
Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года3 ч. назад - 2153
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1518 4
Вместе с финподдержкой бизнесу возобновят налоговые проверки: к кому придут2 ч. назад - 1325
Коммуналка, транспорт, еда: на что тратят больше всего жители ЕСВчера, 14:15 - 1082
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)2 ч. назад - 40
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)Позавчера, 11:00 - 463
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2218 4
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3308 7
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1115