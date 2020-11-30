НКРЭКУ планирует еще повысить тариф на передачу электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает поднять тариф НЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии в 2021 году до 324,81 грн/МВт·ч.
Соответствующее решение комиссия планирует принять на заседании в среду, 9 декабря, отмечается на сайте.
При этом ранее на заседании 11 ноября тариф предлагалось поднять до 309,8 грн/МВт-ч. Чем вызван еще больший рост тарифа, в НКРЭКУ не проясняют.
Напомним, что в текущем году это уже четвертое повышение тарифа на передачу. Так, в начале года тариф НЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии вырос с 113 грн МВт-ч до 155,4 грн/МВт-ч, с 1 августа 2020 года он увеличится на 54,6% до 240,23 грн/МВтч, с 1 декабря 2020 года вырос еще на 30% до 312,76 грн за МВт-час.
Президент объединения “Укрметаллургпром” Александр Каленков заявил, что повышение тарифа приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падения экономики.
В свою очередь глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифа на передачу тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.
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