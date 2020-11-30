Глава МИД сообщил, угрожает ли локдаун отдыху украинцев за рубежом

Закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине нецелесообразно. Это также касается запрета на въезд иностранцев в Украину, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
“Моя позиция как министра иностранных дел – закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за границей”, – сказал Кулеба.
При этом он подчеркнул, что окончательное решение по карантинным мерам будет коллегиально приниматься всем составом правительства.
Кулеба также объяснил разницу между карантинными мерами, которые вводились весной во время локдауна, и теми, которые могут быть введены сейчас.
“Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию”, – заявил министр.
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