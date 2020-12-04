Uber продает свой стартап по беспилотным летающим такси

В последнее время Uber ампутирует части своего бизнеса, отнимающие больше всего денег и, согласно отчету Axios, следующим на очереди будет подразделение воздушного транспорта Uber Elevate.

Сообщается, что Uber уже ведет переговоры о продаже. Потенциальным покупателем называют компанию Joby Aviation – стартап, занимающийся разработкой электрического воздушного транспорта. По данным Axios, о сделке будет объявлено до конца этого месяца.

Joby создает транспорт типа VTOL с вертикальным взлетом и посадкой. Такой транспорт еще не скоро станет привычным, но фирма собрала 700 миллионов долларов инвестиций от таких компаний, как Intel, Toyota и JetBlue. Компания также имеет тесные связи с Uber, поскольку они сотрудничают в проекте Uber Elevate с 2019 года.

В настоящее время у Joby есть прототип пятиместного (включая пилота) летательного аппарата с шестью винтами. Разработчики заявляют для него скорость в 320 км/ч и способность пролететь до 240 километров в полном заряде батарей.

В Uber Elevate сейчас работают 80 сотрудников и сегодня под этим брендом существует вертолетный сервис “такси” в Нью-Йорке. Услуга Uber Copter доступна для местных жителей в приложении Uber и стоит от 200 до 225 долларов на человека за поездку, сообщает The Verge. На период пандемии сервис был приостановлен.