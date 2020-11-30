Укртрансбезопасность насчитала почти 127 миллионов штрафов за перегруз

В течение января-ноября этого года инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) в сотрудничестве с Нацполицией проверили свыше 665 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«По итогам 11 месяцев этого года работники Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией проверили свыше 665 тысяч грузовиков, что почти в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было составлено более 13 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено почти 127 млн грн платы за проезд», – отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В течение последнего месяца было составлено 1358 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 12,5 млн грн за перегрузки.

«Для защиты наших дорог от разрушения грузовиками мы не только увеличиваем количество проверок, но и активно работаем над реформированием всей отрасли, цифровизацией и автоматизацией процессов. Завершается внедрение единой системы контроля взвешивания Weigh Control System. По всей стране продолжается устройство современных комплексов WiM «взвешивание в движении». Всего до конца года их появится около 50-ти, а в следующем году планируем установить еще 100 WiM», – поделился планами Владислав Криклий.

Глава Министерства также подчеркнул важность принятия во втором чтении законопроекта № 3743 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля», который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров, а именно:

1. Штраф для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тыс. грн.

2. Штраф для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от % перегрузки:

до 2% включительно в размере 1700 грн;

от 2% до 5% в размере 5100 грн;

от 5% до 10% в размере 8500 грн; (оставлены без изменений)

от 10% до 20% в размере 17 тыс. грн; (оставлены без изменений)

от 20% до 30% в размере 34 тыс. грн;

более 30% в размере 51 тыс. грн.

3. Штраф за отказ от прохождения ГВК в размере 51 тыс. грн.

4. Штраф для должностных лиц – субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителей за невыполнение законных требований работников Укртрансбезопасности относительно проверки соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, устранению нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте или создания препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, задач в размере 51 тыс. грн.

Кроме этого, законопроект предусматривает увеличение штрафных санкций для водителей за невыполнение ими требований об остановке с 3400 грн до 51 тыс. грн и вводит административную ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме. “Работаем совместно с депутатским корпусом, чтобы этот важный закон был одобрен как можно скорее”, – подытожил Владислав Криклий.