Вкладчикам банка "Аркада" уже выплатили 170 миллионов

В Фонде гарантирования заявили, что продолжают возмещать средства вкладчикам неплатежеспособного банка “Аркада”, на сегодня вкладчики совокупно получили более 170 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что средства возмещаются в пределах гарантированной суммы 200 тысяч гривен.

“Вкладчики могут быстро и удобно получить свои деньги через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, которые присоединились к автоматизированной системы выплат.

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером”, – пояснили в ведомстве.

“Кроме этого, в течение октября 2020 года АО АКБ “Аркада” принимал заявления о кредиторских требованиях от вкладчиков, которые имели на счетах средства больше гарантированной суммы 200 тыс грн, а также от других кредиторов. Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате реализации имущества банка и в очередности, определенной Законом “О системе гарантирования вкладов физических лиц”, – говорится в сообщении.

“Сумма заявленных требований кредиторов 4 очереди составляет около 75 млн грн, а сумма кредиторских требований юридических лиц, принадлежащих к 7 очереди, составляет около 7 млн ​​грн. Удовлетворение требований кредиторов начнется, как только банк накопит достаточно средств от управления и продажи активов банка.

И поскольку основной актив – это здание главного офиса банка “Аркада”, которое было выведена из него, то удовлетворение требований кредиторов 4 и 7 очередей будет напрямую зависеть от успеха борьбы Фонда в судах и возвращение этого здания в собственность банка”, – рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.