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Сколько зарабатывают автоконцерны за 1 минуту

Сколько зарабатывают автоконцерны за 1 минуту

Сегодня автомобильная промышленность – это многомиллиардный мультинациональный бизнес, который ежегодно производит почти 100 миллионов новых автомобилей. А на что способна индустрия за 1 минуту?

Отчет MoneyShake.com демонстрирует интересные отраслевые данные, разбивая количество автомобилей, произведенных за минуту на производителя.

Разбивка автомобильной промышленности на то, что происходит за одну минуту – это отличный способ визуализировать масштабы отрасли.

Китай выпускает больше автомобилей в минуту (48,9), чем США, Германия и Мексика вместе взятые (47,7).

Первенство здесь уверенно держат Toyota и Volkswagen, которые строят соответственно 19,9 и 19,8 автомобилей в минуту. Hyundai-Kia заметно отстает с показателем выпуска 13,7 автомобилей в минуту. Остальные из первой десятки крупнейших автопроизводителей:

  • General Motors – 13.0;
  • Ford – 12.2;
  • Nissan – 11.0;
  • Honda – 10.0;
  • FCA – 8.8;
  • Renault – 7.9;
  • PSA – 6.9.

Лидеры производства – VW и Toyota, также имеют значительное преимущество в доходе, зарабатывая соответственно 523 592 доллара и 553 676 долларов в минуту. При этом Hyundai, хотя и входит в тройку лидеров по производству, по показателю ежеминутного дохода не вошел даже в десятку. Третье место в этом списке занимает концерн Daimler, который зарабатывает 359 970 долларов дохода в минуту. За ним следуют Ford – 285 198 долларов и Honda – 270 035 долларов.

Количество электромобилей, проданных маркой за ​​минуту:

  • Tesla – 42;
  • BYD – 26;
  • BJEV – 18;
  • BMW – 16;
  • Nissan – 10;
  • VW – 6;
  • SAIC – 6;
  • Geely – 9;
  • Hyundai – 8;
  • Renault – 7.
По материалам Телеканал 24
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