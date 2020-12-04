Сколько зарабатывают автоконцерны за 1 минуту

Сегодня автомобильная промышленность – это многомиллиардный мультинациональный бизнес, который ежегодно производит почти 100 миллионов новых автомобилей. А на что способна индустрия за 1 минуту?
Отчет MoneyShake.com демонстрирует интересные отраслевые данные, разбивая количество автомобилей, произведенных за минуту на производителя.
Разбивка автомобильной промышленности на то, что происходит за одну минуту – это отличный способ визуализировать масштабы отрасли.
Китай выпускает больше автомобилей в минуту (48,9), чем США, Германия и Мексика вместе взятые (47,7).
Первенство здесь уверенно держат Toyota и Volkswagen, которые строят соответственно 19,9 и 19,8 автомобилей в минуту. Hyundai-Kia заметно отстает с показателем выпуска 13,7 автомобилей в минуту. Остальные из первой десятки крупнейших автопроизводителей:
Лидеры производства – VW и Toyota, также имеют значительное преимущество в доходе, зарабатывая соответственно 523 592 доллара и 553 676 долларов в минуту. При этом Hyundai, хотя и входит в тройку лидеров по производству, по показателю ежеминутного дохода не вошел даже в десятку. Третье место в этом списке занимает концерн Daimler, который зарабатывает 359 970 долларов дохода в минуту. За ним следуют Ford – 285 198 долларов и Honda – 270 035 долларов.
Количество электромобилей, проданных маркой за минуту:
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