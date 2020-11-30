Ryanair дополнительно заказал 75 Boeing 737 MAX

Ryanair 3 декабря заказал дополнительно 75 самолетов Boeing 737 MAX 8200, увеличив общий твердый заказ на эту модель до 210 единиц.
Каталожная стоимость всех авиалайнеров превышает $22 млрд, однако авиакомпания получила от американского производителя компенсацию за 18-месячную задержку с поставками модели, в том числе в виде скидки на самолеты. Последний фактор стал ключевым в увеличении заказа.
Первый Boeing 737 MAX 8200 поступит в Ryanair согласно новому графику весной 2021 года, а все поставки пройдут до декабря 2024 года.
«Надеемся получить первые 50 этих самолетов в 2021 году, но все будет зависеть от того, как Boeing восстановит производство. Новыми авиалайнерами заменим более старые самолеты серии 737 Next Generation, которые будут приколоты к земле до восстановления спроса», — прокомментировал сделку глава группы Ryanair Майкл О’Лири.
Сейчас базовый флот лоукоста состоит из 189 местных самолетов Boeing 737-800 Next Generation. Созданная на базе 737 MAX 8 модель 737 MAX 8200 в компоновке Ryanair будет перевозить 197 пассажиров и потреблять на 16% меньше топлива по сравнению с 737-800.
Полеты всех Boeing 737 MAX остановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. Расследование показало, что их причиной стала некорректная работа новой системы улучшения характеристик маневренности MCAS.
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