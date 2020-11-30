Шахтерам выплатят 1,4 миллиарда долгов по зарплате - Шмыгаль

Обязательные платежи от НАК “Нафтогаз Украины” – 1,4 млрд грн, которые должны быть выплачены шахтерам, поступят в ближайшее время.
Об этом во время часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Что касается заработной платы шахтеров – был проголосован соответствующий законопроект. В среду правительство приняло соответствующие решения о распределении средств”, – сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что средства поступят от НАК “Нафтогаз Украины”, так что 1,4 млрд грн государственной задолженности по заработной плате шахтеров будут выплачены в ближайшее время.
Напомним, в ноябре в Госбюджете предусмотрели 1,4 млрд грн на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашение задолженности, возникшей в настоящее время. Источник средств – обязательные выплаты НАК «Нафтогаз» и АО «Укрнафта» в госбюджет.
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