0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 92 0

Долг "Укрзализныци" перед ЕБРР предлагают конвертировать в акции

Долг "Укрзализныци" перед ЕБРР предлагают конвертировать в акции

Бывший заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань предлагает отдать 10% акций АО “Укрзализныця” Европейскому банку реконструкции и развития, освободив компанию от обслуживания финансовых долгов.

Об этом Довгань заявил в интервью Mintrans.

“У нас уже нет возможности привлекать кредиты, но мы можем, например, конвертировать обязательства УЗ перед ЕБРР в пакет акций компании. Давайте дадим банку 10% акций УЗ, введем в наблюдательный совет двух человек от ЕБРР, чтобы они защищали его интересы, и таким образом освободим УЗ от бремени обслуживания финансовых долгов”, – сказал экс-чиновник.

Довгань сообщил, что во время подготовки кредитных договоров с Европейским инвестиционным банком и ЕБРР по электрификации железнодорожного участка Долинская – Николаев выяснилось, что у “Укрзализныци” уже нет ликвидных активов, которые могли бы стать обеспечением по кредитам.

“Всё более-менее ценное, что было у УЗ, уже находится в залоге. У компании очень высокая кредиторская задолженность. Это преддефолтное состояние. Европейские партнеры готовы финансировать УЗ. Но они не хотят вкладывать деньги в нерабочий механизм”, – подчеркнул Довгань.

По его словам, идея продажи части пакета акций “Укрзализныци” обсуждается еще с прошлого года.

Довгань отметил, что на инвестиционном форуме Мининфраструктуры в Мариуполе “Укрзализныця” и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании, в котором, “по сути, речь шла о подготовке УЗ к IPO”.

“В кулуарах форума мы обсуждали возможность конвертации долгов УЗ в пакет акций 25% -1 акция для ЕБРР, то есть передать блокирующий пакет. Но долгов в УЗ меньше, чем стоит этот пакет. Поэтому компания также могла рассчитывать на получение “живых” денег. Я не знаю, во сколько оценивается УЗ, но этот пакет акций – миллиарды евро. Европейцы были готовы к тому механизму”, – отметил он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.