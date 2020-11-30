Долг "Укрзализныци" перед ЕБРР предлагают конвертировать в акции

Бывший заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань предлагает отдать 10% акций АО “Укрзализныця” Европейскому банку реконструкции и развития, освободив компанию от обслуживания финансовых долгов.
Об этом Довгань заявил в интервью Mintrans.
“У нас уже нет возможности привлекать кредиты, но мы можем, например, конвертировать обязательства УЗ перед ЕБРР в пакет акций компании. Давайте дадим банку 10% акций УЗ, введем в наблюдательный совет двух человек от ЕБРР, чтобы они защищали его интересы, и таким образом освободим УЗ от бремени обслуживания финансовых долгов”, – сказал экс-чиновник.
Довгань сообщил, что во время подготовки кредитных договоров с Европейским инвестиционным банком и ЕБРР по электрификации железнодорожного участка Долинская – Николаев выяснилось, что у “Укрзализныци” уже нет ликвидных активов, которые могли бы стать обеспечением по кредитам.
“Всё более-менее ценное, что было у УЗ, уже находится в залоге. У компании очень высокая кредиторская задолженность. Это преддефолтное состояние. Европейские партнеры готовы финансировать УЗ. Но они не хотят вкладывать деньги в нерабочий механизм”, – подчеркнул Довгань.
По его словам, идея продажи части пакета акций “Укрзализныци” обсуждается еще с прошлого года.
Довгань отметил, что на инвестиционном форуме Мининфраструктуры в Мариуполе “Укрзализныця” и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании, в котором, “по сути, речь шла о подготовке УЗ к IPO”.
“В кулуарах форума мы обсуждали возможность конвертации долгов УЗ в пакет акций 25% -1 акция для ЕБРР, то есть передать блокирующий пакет. Но долгов в УЗ меньше, чем стоит этот пакет. Поэтому компания также могла рассчитывать на получение “живых” денег. Я не знаю, во сколько оценивается УЗ, но этот пакет акций – миллиарды евро. Европейцы были готовы к тому механизму”, – отметил он.
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