В мире быстро дорожает нефть: экспортеры договорились о сокращении добычи

Страны ОПЕК и Россия договорились ослабить сокращение добычи всего на 25%, 0,5 млн баррелей в сутки, с января 2021 года. Таким образом, сокращение суточной добычи составит 7,2 б/с, а не 5,8 б/с, как планировалось ранее. Несмотря на то, что в ОПЕК+ не договорились о единой политике на весь 2021 год, достижение компромисса вызвало рост мировых цен на нефть. Инвесторы увидели в сделке подтверждение прогноза о подорожании нефти в 2021 году.
По данным Investing.com, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:12 по киевскому времени составила 49,52 доллара за баррель – на 0,81 доллара (1,66%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 46,29 доллара за баррель, что на 0,065 доллара (1,42%) выше уровня предыдущей сессии.
“ОПЕК+ скоординированно устраняет препятствия для выхода из сделки о сокращении добычи… Это укрепляет нашу убежденность в устойчивом росте цен на нефть в 2021 году”, – говорится в отчете Goldman Sachs.
При этом члены ОПЕК+ не пришли к долгосрочному соглашению, сообщает Reuters. С января 2021 года они будут проводить заседания, чтобы проанализировать текущее состояние нефтяного рынка и скорректировать уровень ограничений добычи нефти.
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