0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

В мире быстро дорожает нефть: экспортеры договорились о сокращении добычи

В мире быстро дорожает нефть: экспортеры договорились о сокращении добычи

Страны ОПЕК и Россия договорились ослабить сокращение добычи всего на 25%, 0,5 млн баррелей в сутки, с января 2021 года. Таким образом, сокращение суточной добычи составит 7,2 б/с, а не 5,8 б/с, как планировалось ранее. Несмотря на то, что в ОПЕК+ не договорились о единой политике на весь 2021 год, достижение компромисса вызвало рост мировых цен на нефть. Инвесторы увидели в сделке подтверждение прогноза о подорожании нефти в 2021 году.

По данным Investing.com, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:12 по киевскому времени составила 49,52 доллара за баррель – на 0,81 доллара (1,66%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 46,29 доллара за баррель, что на 0,065 доллара (1,42%) выше уровня предыдущей сессии.

ОПЕК+ скоординированно устраняет препятствия для выхода из сделки о сокращении добычи… Это укрепляет нашу убежденность в устойчивом росте цен на нефть в 2021 году”, – говорится в отчете Goldman Sachs.

При этом члены ОПЕК+ не пришли к долгосрочному соглашению, сообщает Reuters. С января 2021 года они будут проводить заседания, чтобы проанализировать текущее состояние нефтяного рынка и скорректировать уровень ограничений добычи нефти.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.