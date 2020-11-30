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Укрзализныця упростила заказ групповых пассажирских перевозок

Укрзализныця упростила заказ групповых пассажирских перевозок

Укрзализныця совершенствует формат обслуживания клиентов, которые заказывают оптовые пассажирские перевозки. Для этого компания создала центр обслуживания пассажиров, который предоставляет широкий спектр услуг.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Укрзализныця становится удобнее для клиентов, которые заказывают групповые перевозки и другие услуги. Если раньше им со стопкой бумаги приходилось идти к железнодорожным кассам и оформлять там билеты, то теперь имеем специальное помещение, где можно это сделать удобно и быстро. На очереди – возможность оформить групповые заказы и другие услуги онлайн”, – прокомментировал и. о. члена правления, директор филиала “Пассажирская компания” АО “Укрзализныця” Александр Перцовский.

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Планируется, что центр обслуживания пассажиров прежде всего будет обслуживать клиентов, которые делают групповые заказы на пассажирские перевозки, заказывают вагон-салон, дополнительный вагон или поезд.

Кроме классических пассажирских перевозок в центре также можно заказать вагон-автомобилевоз, багажный вагон, автомобильный трансфер, экскурсионное обслуживание, питание в поездах (салонах-вагонах, туристических поездах), организацию сформированных туристических пакетов и многое другое.

Центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00, находится в помещении Южного вокзала станции Киев-Пассажирский (г. Киев, ул. Вокзальная, 1а).

По материалам Finance.UA
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