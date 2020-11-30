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Bolt представил новый электросамокат Bolt-4 с системой предупреждения аварийных ситуаций

Bolt представил новый электросамокат Bolt-4 с системой предупреждения аварийных ситуаций

Компания Bolt представила новый электросамокат четвертого поколения с запасом хода 40 км, который будет использоваться в фирменном сервисе проката. Разработчики усовершенствовали его конструкцию, сделав Bolt-4 более устойчивым и маневренным благодаря низкому центру тяжести и высокому клиренсу. Вдобавок разряженный аккумулятор можно быстро заменить на заряженный благодаря съемной конструкции.

Новинка оснащена датчиками предупреждения аварийных ситуаций, резких торможений и опасных движений. Голосовые и визуальные оповещения дают пользователю подсказки (к примеру, о въезде в пешеходную зону или зону парковки) и предупреждают пешеходов о возможной опасности, что должно снизить риск несчастных случаев. В случае опасного маневрирования, резкого торможения или падения самокат может передать данные в службу поддержки Bolt, которая отреагирует на ситуацию.

Электросамокат Bolt-4 рассчитан на срок службы до 60 месяцев благодаря модульной конструкции, которая в случае поломки позволяет менять отдельные детали (а не весь самокат). Он пригоден для вторичной переработки, так что производство такого микротранспорта будет осуществляться в рамках долгосрочной стратегии «Green Plan» по снижению экологического следа компании и транспортной отрасли в целом.


Фото: Techcrunch

В настоящее время Bolt предлагает сервис по прокату электротранспорта в 45 городах 15 стран Европы. В 2021 году компания планирует запустить прокат электросамокатов и электровелосипедов более чем в 100 городах Европы. В Украине сервис был запущен в начале августа 2020 года в Киеве.

По материалам ITC.ua
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