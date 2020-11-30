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Samsung выпустит метку для отслеживания любых вещей

Samsung выпустит метку для отслеживания любых вещей

В базе данных индонезийского сертификационного агентства появилось новое устройство Samsung — метка для отслеживания любых вещей. Оно будет называться Galaxy Smart Tag.

Девайс прошёл в базе данных под модельным номером EI-T5300. Стоит отметить, что у Samsung уже есть трекер SmartThings с поддержкой сетей LTE. Метка позволяла обнаружить местоположение рюкзака или домашнего питомца. Отслеживание шло в режиме реального времени в приложении SmartThings.

Что касается грядущей Smart Tag, то пока неясно, как именно она будет работать. Она может использовать как Bluetooth, так и LTE, UWB или даже GPS.

Не исключено, что Samsung представит новое устройство в январе вместе с линейкой смартфонов Galaxy S21.

По материалам internetua.com
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