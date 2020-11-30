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Нацбанк планирует ввести оценку экологических рисков заемщиков

Нацбанк планирует ввести оценку экологических рисков заемщиков

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк начал выстраивать будущий ландшафт зеленого финансирования в Украине, начиная с регуляторных правил и стандартов, создания с нуля терминологии зеленого финансирования.

“Мы адаптируем лучшие практики ESG в культуру коммерческих банков, что предполагает, например, введение рекомендаций для руководителей финансовых учреждений по изменению подходов к оценке рисков, учитывая экологические критерии, и тому подобное. Планируется также введение современной оценки социальных и экологических рисков заемщиков в банках. Финансовые регуляторы во всем мире уделяют все больше внимания проблемам сохранения экологии и стараются принимать участие в улучшении экологического состояния в мире на своем уровне”, – отметил Шевченко.

При этом глава НБУ привел следующие примеры:

  • Лондонская фондовая биржа требует от эмитентов раскрывать полную информацию о влиянии на окружающую среду от деятельности того или иного эмитента, и, если эта информация не предоставляется, эмитент должен объяснить, почему;
  • Центральный банк Нидерландов подсчитал, что в голландских финансовых учреждениях общие риски, связанные с экологией, составляют более 800 млрд евро, поэтому он рекомендовал своим подопечным раскрывать потенциальные экологические риски от своих проектов;
  • по данным издания The Guardian, после Парижского соглашения 2016 года все больше инвестиционных банков вводят ограничения относительно работы с бизнесом, связанным с добычей (угля, руды, стали, природного газа или нефти), и вводят программы поддержки зеленых проектов;
  • Банк Англии в 2019 году ввел структуру и инструменты для оценки финансовых последствий изменений климата и на регулярной основе собирает отчеты от различных секторов экономики для дальнейшего развития и предоставления консультаций;
  • Европейский центральный банк в мае 2020 года выпустил инструкцию климатических и экологических рисков для финансовых учреждений, тем самым определил основные индикаторы климатических рисков для банковской системы Евросоюза.

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По материалам Finbalance
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