Нацбанк планирует ввести оценку экологических рисков заемщиков

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк начал выстраивать будущий ландшафт зеленого финансирования в Украине, начиная с регуляторных правил и стандартов, создания с нуля терминологии зеленого финансирования.
“Мы адаптируем лучшие практики ESG в культуру коммерческих банков, что предполагает, например, введение рекомендаций для руководителей финансовых учреждений по изменению подходов к оценке рисков, учитывая экологические критерии, и тому подобное. Планируется также введение современной оценки социальных и экологических рисков заемщиков в банках. Финансовые регуляторы во всем мире уделяют все больше внимания проблемам сохранения экологии и стараются принимать участие в улучшении экологического состояния в мире на своем уровне”, – отметил Шевченко.
При этом глава НБУ привел следующие примеры:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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