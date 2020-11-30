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Какие права есть у водителя при общении с полицейским

Какие права есть у водителя при общении с полицейским

Если инспектор обвиняет водителя в нарушении ПДД, то закон предусматривает предоставление водителю возможности использовать во время рассмотрения дела правовые механизмы с целью недопущения безосновательного привлечения его к ответственности.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

“Указанные права не являются формальностью! Это важная законодательная гарантия объективного и справедливого рассмотрения дела, предоставленная водителю для защиты его прав и интересов от необоснованного привлечения к административной ответственности”, – говорится в сообщении.

В таком случае, водитель имеет следующие права:

  • ознакомиться с материалами дела об административном правонарушении. Полицейский обязан предоставить вам возможность просмотреть доказательства нарушения, в частности видеозапись с нагрудной камеры, объяснения свидетелей и другие материалы дела;
  • давать устные и письменные объяснения, подавать свои доводы, в частности сделанные вами видеозаписи на телефон или видеорегистратор, которые подтверждают отсутствие нарушений с вашей стороны;

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  • заявлять ходатайства, в частности о необходимости воспользоваться услугами адвоката и о переносе рассмотрения дела, о получении объяснений у свидетелей, об истребовании других доказательств;
  • при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката или другого специалиста в области права. Если на месте остановки нет возможности воспользоваться услугами адвоката, водитель имеет право на отложение рассмотрения дела на другой день с целью получения надлежащей правовой защиты;
  • выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеете языком, на котором ведется производство;
  • присутствовать при рассмотрении дела об административном правонарушении. В частности инспектор не имеет права без согласия водителя проводить рассмотрение дела самостоятельно в своем служебном автомобиле;

  • обжаловать постановление о наложении штрафа или в административном или в судебном порядке. На обжалование постановления есть всего 10 календарных дней.

Отказ в предоставлении водителю возможности воспользоваться этими правами является грубым нарушением и является основанием для отмены штрафа. Поэтому попытки использовать указанные права водителю следует фиксировать письменно в виде соответствующих заявлений (ходатайств) или под видеозапись.

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По материалам Finance.UA
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