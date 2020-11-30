Какие права есть у водителя при общении с полицейским

Если инспектор обвиняет водителя в нарушении ПДД, то закон предусматривает предоставление водителю возможности использовать во время рассмотрения дела правовые механизмы с целью недопущения безосновательного привлечения его к ответственности.
Об этом сообщает Дорожный адвокат.
“Указанные права не являются формальностью! Это важная законодательная гарантия объективного и справедливого рассмотрения дела, предоставленная водителю для защиты его прав и интересов от необоснованного привлечения к административной ответственности”, – говорится в сообщении.
В таком случае, водитель имеет следующие права:
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Отказ в предоставлении водителю возможности воспользоваться этими правами является грубым нарушением и является основанием для отмены штрафа. Поэтому попытки использовать указанные права водителю следует фиксировать письменно в виде соответствующих заявлений (ходатайств) или под видеозапись.
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