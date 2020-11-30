В Украине возрастут налоги на квартиры и доходы: сколько заплатим с января 2021-го

В Украине уже через несколько дней повысят часть налогов. Например, “единый налог” для физлиц-предпринимателей второй группы увеличится с 944,6 до 1200 грн.
Налоги для физлиц-предпринимателей
С 1 января увеличатся налоги для физлиц-предпринимателей первой и второй группы. Так, для них увеличится минимальный размер ЕСВ (смотрите ниже) и сам единый налог:
Минимальный ЕСВ
Также с 2021 года в Украине увеличится минимальная ставка единого социального взноса. Она составляет 22% от минималки. Сейчас это 1039 грн, а будет – 1320 грн. Такой размер соцвзноса платят украинцы с минимальными доходами и физлица-предприниматели.
Налоги на недвижимость
Ставка привязана к минимальной зарплате. К тому же платить нужно за прошлый год. В 2020-м платили за прошлый год с максимальной ставкой 62,5 грн за квадрат, а в 2020-м – 70,8 грн (1,5% минималки).
Платить нужно за каждый квадрат, который превышает “норму”, а она составляет 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов. Собранные деньги поступают в местные бюджеты, поэтому у них есть возможность по желанию сократить ставку налога или увеличить “норму жилья”. Налог уплачивается за каждый квадрат, который превышает «норму» жилья.
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