В Украине возрастут налоги на квартиры и доходы: сколько заплатим с января 2021-го

В Украине уже через несколько дней повысят часть налогов. Например, “единый налог” для физлиц-предпринимателей второй группы увеличится с 944,6 до 1200 грн.

Налоги для физлиц-предпринимателей

С 1 января увеличатся налоги для физлиц-предпринимателей первой и второй группы. Так, для них увеличится минимальный размер ЕСВ (смотрите ниже) и сам единый налог:

для первой группы: с 210,2 до 227 грн (10% прожиточного минимума для трудоспособных);

для второй группы: с 944,6 до 1200 грн (20% минимальной зарплаты).

Минимальный ЕСВ

Также с 2021 года в Украине увеличится минимальная ставка единого социального взноса. Она составляет 22% от минималки. Сейчас это 1039 грн, а будет – 1320 грн. Такой размер соцвзноса платят украинцы с минимальными доходами и физлица-предприниматели.

Налоги на недвижимость

Ставка привязана к минимальной зарплате. К тому же платить нужно за прошлый год. В 2020-м платили за прошлый год с максимальной ставкой 62,5 грн за квадрат, а в 2020-м – 70,8 грн (1,5% минималки).

Платить нужно за каждый квадрат, который превышает “норму”, а она составляет 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов. Собранные деньги поступают в местные бюджеты, поэтому у них есть возможность по желанию сократить ставку налога или увеличить “норму жилья”. Налог уплачивается за каждый квадрат, который превышает «норму» жилья.

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