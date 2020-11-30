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Получателей субсидий намерены проверить (методика)

Получателей субсидий намерены проверить (методика)

Министерство финансов подготовило Методику верификации жилищных субсидий. Такой проект приказа направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Методика определяет общие принципы проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или предоставления жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Документ определяет методы выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных. Документ по ссылке.

Верификация достоверности информации, которая влияет на определение права на получение жилищной субсидии, проводится путем сравнения данных о получателях жилищных субсидий, предоставленных при назначении реципиенту жилищной субсидии, предоставленных Минсоцполитики, и информации субъектов предоставления информации (Минюста, МВД, ГНС, Госгеокадастри, Минобразования и т.д.).

В проекте госбюджета на следующий год заложили 36,6 миллиарда гривен на выплату субсидий. Это меньше, чем в 2020 году. В следующем году в Украине повысится стоимость коммунальных услуг на 20-30%. А общая цифра в платежке увеличится на 300-700 грн, в зависимости от сезона.

На сегодняшний день в Украине субсидией пользуются более 6 миллионов семей. Но даже несмотря на не очень хорошее финансовое состояние и растущее количество долгов по оплате услуг ЖКХ, многие украинцы не спешат обращаться за помощью к государству.

Справка Finance.ua:

  • Механизм субсидий предусматривает компенсацию расходов гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и рассчитан на то, чтобы применять гибкий индивидуальный подход для расчета субсидий.
  • Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Из них 1,8 млн домохозяйств – льготу и 3,2 млн домохозяйств – субсидию.

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По материалам Finance.UA
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