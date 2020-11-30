Получателей субсидий намерены проверить (методика)

Министерство финансов подготовило Методику верификации жилищных субсидий. Такой проект приказа направлен на согласование профсоюзов.
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.
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Методика определяет общие принципы проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или предоставления жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Документ определяет методы выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных. Документ по ссылке.
Верификация достоверности информации, которая влияет на определение права на получение жилищной субсидии, проводится путем сравнения данных о получателях жилищных субсидий, предоставленных при назначении реципиенту жилищной субсидии, предоставленных Минсоцполитики, и информации субъектов предоставления информации (Минюста, МВД, ГНС, Госгеокадастри, Минобразования и т.д.).
В проекте госбюджета на следующий год заложили 36,6 миллиарда гривен на выплату субсидий. Это меньше, чем в 2020 году. В следующем году в Украине повысится стоимость коммунальных услуг на 20-30%. А общая цифра в платежке увеличится на 300-700 грн, в зависимости от сезона.
На сегодняшний день в Украине субсидией пользуются более 6 миллионов семей. Но даже несмотря на не очень хорошее финансовое состояние и растущее количество долгов по оплате услуг ЖКХ, многие украинцы не спешат обращаться за помощью к государству.
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